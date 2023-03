Gabriele ha 6 anni ed ha una disabilità molto grave, per una malattia rara, una micro syndrome con problemi cognitivi, motori e visivi. È assistito ogni giorno da più professionisti, con l’occhio vigile dei suoi genitori, Emilio e Rossana, che hanno imparato anche come intervenire nel caso di emergenza. Ma ci sono attività che non possono fare autonomamente, ci sono interventi che non possono eseguire. A volte ci sono anche delle semplici prescrizioni mediche che diventano problemi insormontabili più del cambio di una sonda o di un presidio che lo tiene in vita. Gabriele, che vive a Colliano, ha le lenti a contatto che sostituiscono il cristallino, lenti che vanno cambiate ogni sei mesi. Ma, l’ultima volta, la prescrizione per il cambio lentine è stata un peregrinare incredibile, per l’impossibilità di trovare un medico prescrittore. «Ho iniziato a cercare il medico per la prescrizione due mesi fa - racconta Emilio, suo padre - Distretto sanitario di Eboli, poi Pontecagnano, Capaccio, nessuno sembrava poter fare questa prescrizione. Ho spiegato a tutti i medici o funzionari perché Gabriele aveva bisogno di cambiare le lenti, ma senza quella prescrizione di un medico dell’Asl non si poteva procedere».

Il problema, stavolta, è il pensionamento del medico oculista di Eboli e la mancata sostituzione, ma anche l’impossibilità di prenotare presso altri distretti a causa di liste lunghe e di cup che non accettavano visite brevi. «Non so quanto giorni ho trascorso nella ricerca di un medico in giro per distretti sanitari. Con mia moglie ormai conosciamo tutti e tutti conoscono Gabriele. Più di una volta la vicinanza di medici in momenti difficili, come ad esempio l’assistenza domiciliare, è stata determinante per superare impasse assurdi della burocrazia. Non sempre accade, però, ad esempio non abbiamo un logopedista e poiché Gabriele ne ha bisogno, lo paghiamo noi direttamente perché non può stare senza questa terapia».

Alcuni giorni fa Rossana scrive direttamente agli uffici del presidente De Luca. «Non sapevamo come fare – dice ancora Emilio – Mia moglie ha avuto questa intuizione, ha provato anche questa, esponendo il problema, e il giorno dopo ci hanno chiamato e ci hanno detto che avrebbero risolto. Sarà un medico dell’ospedale di Eboli a prescrivere le lenti a Gabriele».

Emilio racconta la sua vicenda per evidenziare quanto possa essere insormontabile un problema semplice come una prescrizione medica. «Seguiamo un piano di riabilitazione e con altri ausili non abbiamo mai avuto problemi, anzi, Gabriele ha avuto persino il sediolone per l’auto. Abbiamo incontrato ed incontriamo tanti medici ed operatori di grandissima umanità e disponibilità, per questo l’impossibilità di una prescrizione sembra assurda. Nel frattempo, però, questi genitori hanno acquistato quelle lentine. Un costo esoso che con l’attesa prescrizione sarà rimborsato.