Nuova frana sull'Amalfitana, senso unico alternato

Le forti piogge abbatturtesi sulla Costiera Amalfitana dalla scorsa notte e fino alle prime ore del mattio hanno causato un altro smottamento che per tutta la giornata ha costretto l'Anas a istituire un nuovo senso di marcia alternato.

È accadito alle porte di Cetara dove lo smottamento si è verificato da un versante privato attiguo alla strada statale, tra Maiori e Cetara. Tmpestivo l’intervento di Anas per la rimozione del materiale dal piano viabile ed il ripristino della piena circolazione.

Infatti è in fase di rimozione il senso unico alternato attivato dalla tarda mattinata in corrispondenza del km 44,680 della strada statale 163 “Amalfitana”. Il tempestivo intervento ha consentito di rimuovere non solo il materiale caduto sul piano viabile ma di provveedere alla pulizia della vegetazione instabile presente sul versante.

Eentuali successive attività da eseguirsi saranno in capo al privato proprietario ed all’Amministrazione Comunale, quale autorità di Protezione Civile sul territorio.