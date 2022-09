Ragazzino rischia di annegare: salvato da un surfista a Palinuro

Evitato il peggio in località Saline a Palinuro durante una sessione di surf. Un ragazzo del posto era in compagnia di un amico di Caserta, Andrea Imondi di 30 anni, quando hanno avvistato un ragazzino che si è lanciato in mare con un gonfiabile, forse per emulare i due surfisti. Il mare molto mosso ha messo subito in seria difficoltà il giovane che ha rischiato l’annegamento dopo che le onde lo hanno separato dal materassino e lo stavano trascinando contro gli scogli. Andrea Imondi, di professione avvocato, è stato veloce a soccorrerlo con l’ausilio della tavola da surf mettendo a rischio se stesso e l’attrezzatura. Tragedia evitata e ragazzino accompagnato a riva.