Bomba d'acqua ad Angri , famiglia bloccata in casa indove si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Oltre agli allagamenti che hanno interessato il piano inferiore, un albero si è abbattuto sull'ingresso principale dell'abitazione, danneggiando la pensilina antipioggia.Allagamenti e disagi si sono registrati su tutto il territorio; off limits via Risi, via Crocifisso, via San Sebastiano e via Orta Longa chiusa al transito dai volontari della protezione civile e dalla polizia locale. Sotto la lente sono finiti i mancati interventi di manutenzione e di pulizia della rete fognaria da parte della Gori.In via Satriano, invece, il sistema per la raccolta delle acque bianche realizzato due anni fa dall'ufficio lavori pubblici del Comune per un importo di 100mila euro, non ha retto. Tombini saltati e circolazione in tilt.