Il gestore di una ferramenta è stato denunciato a piede libero dai carabinieri a Montecorvino Rovella per aver venduto mascherine per proteggersi dal coronavirus irregolari. I militari della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, hanno sequestrato 147mascherine prive di traccibilità. Al commerciante è stato contestato il reato di frode in commercio. Le mascherine dovevano essere vendute in confezioni multiple e non singolarmente come è avvenuto e quindi anche prive del marchio CE che è obbligatorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA