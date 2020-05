LEGGI ANCHE

Maxi rissa ieri sera ad Eboli. Una decina di ragazzi si sono picchiati, in piazza Pezzullo, in pieno centro a ridosso di un bar. Sono volati pugni e schiaffi e i passanti hanno allertato le forze dell'ordine.Negli ultimi giorni si sono verificate molte risse in centro.I residenti sono sul piede di guerra ed hanno chiesto maggiori controlli delle forze dell'ordine.