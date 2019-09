Giovedì 12 Settembre 2019, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2019 06:21

Ha una infezione e contagia anche i medici. Emergenza scabbia all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno: un paziente infetta anche medici ed infermieri ed il reparto deve correre ai ripari riducendo i posti letto. Avviata immediatamente tutta la profilassi, persone sotto osservazione ed in cura. Intanto, non sono possibili i ricoveri interapia intensiva perchè l’infezione ha ridotto i camici bianchi in servizio. L’allarme scabbia è scattato nella mattinata di ieri quando, dalle prime indiscrezioni trapelate, delle vistose macchie e bolle sono comparse sugli arti dell’uomo ricoverato nel reparto di cardiologia. Sottoposto ad ulteriori accertamenti, con osservazione di segni e sintomi, è risultato affetto da scabbia. Così anche medici ed infermieri che nei giorni di degenza sono entrati a contatto con lui. La notizia si è diffusa rapidamente e sono state immediatamente attivate tutte le misure del caso al nosocomio di via Sarno Striano. Ma le preoccupazioni non si sono placate, anzi. Nelle prossime ore, infatti, alcuni pazienti entrati in contatto con l’uomo potrebbero essere richiamati in ospedale per essere sottoposti ad accertamenti al fine di verificare un eventuale contagio.