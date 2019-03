Sabato 30 Marzo 2019, 18:57

È stata operata al femore lo scorso 22 marzo e oggi è stata dimessa. Lieto fine per la nonnina di 104 anni ricoverata nel reparto di Ortotrauma dell'azienda ospedaliera universitara San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.La centenaria era caduta accidentalmente e trasporta dai familiari al pronto soccorso. «In sala operatoria ha chiacchierato con i medici avendo scelto una anestesia spinale (con blocco centrale) - sottolineano i medici dell'Aous San Giovanni di Dio - Il recupero dall'intervento è stato eccellente e la nonnina è tornata a casa in ottime condizioni, tanto che non è stato necessario assegnarle alcuna terapia domiciliare».