Multiservizi, Melchionda condannato da Corte Conti a pagare 100mila euro

L’ex sindaco Martino Melchionda condannato dalla Corte dei conti per la ricapitalizzazione della Multiservizi: dovrà pagare 100mila euro. Si tratta di una sentenza tributaria che non ha alcuna valenza penale ma questo non la rende meno pesante da digerire. Insieme a Melchionda dovranno mettere mano al portafoglio anche i componenti del consiglio che, durante la sua amministrazione, approvò il bilancio di previsione del 2011 e il piano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati