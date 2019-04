Mercoledì 10 Aprile 2019, 11:06

Sarebbero entrati attraverso una finestra i ladri che la notte scorsa hanno rubaro munizioni e carte di identità negli uffici del comando della polizia municipale in via Libroia a Nocera Inferiore. Gli uomini della sezione scientifica dei carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per trovare eventuali tracce che possano portare ad identificare i malviventi. Anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbe fornire elementi utili alle indagini.