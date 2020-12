Nocera inferiore, dopo il Superenalotto ​vinti 500mila euro in un bar con il Mega Miliardario

NOCERA INFERIORE. Nocera Inferiore diventa una città "fortunata". Almeno stando a giudicare da quanto accaduto negli ultimi due giorni. Dopo il "5" da quasi 54mila euro vinti con l'estrazione di lunedì, per il Superenalotto, in una tabaccheria in via Astuti, questa mattina presso un'attività commerciale in periferia, un cittadino fortunato ha vinto ben 500mila euro. La vincita è stata possibile grazie ad un gratta e vinci del gioco "Mega Miliardario", con un biglietto da 10 euro. La somma in denaro è finita ad un cliente abituale del bar "De Viv", in via Provinciale Nocera Sarno. La notizia è stata comunicata dallo stesso proprietario e gestore dell'attività, Luigi De Vivo, attraverso i social network con tanto di scatto fotografico.

