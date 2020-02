Pronto a tutto per tornare con la sua donna, non solo agendo con i classici modi di uno stalker, come l'invio di messaggi minacciosi o tenere comportamenti violenti. Ma anche l'essere spregiudicato al punto da arrampicarsi su di un muro per entrare in casa della sua ex fidanzata. Con l'accusa di stalking aggravato un 33enne di Nocera Inferiore rischia ora il processo, come richiesto dalla procura nocerina. All'uomo viene contestata una condotta reiterata nel tempo, con i fatti risalenti al 2017. Nel mese di settembre di quell'anno, ad esempio, l'indagato si arrampicò sul terrazzo dell'abitazione della giovane, riuscendo poi ad introdursi all'interno della casa nel tentativo di parlarle. Quella violazione del domicilio era l'ultimo atto di una serie di comportamenti, già denunciati dalla vittima più volte alle forze dell'ordine, caratterizzati anche dall'invio di messaggi attraverso i social, tra minacce e richieste di tornare insieme.

Gli approcci che l'indagato tentava di portare a buon fine avvenivano anche attraverso l'uso di false identità e account fittizi, al solo fine di catturare l'attenzione della ragazza e consegnare alla stessa il suo messaggio. La ragione di quelle persecuzioni, come avviene spesso nei casi di persecuzioni e maltrattamenti, era legata alla volontà della ragazza di troncare la relazione. Con l'ex a non darsi però mai per vinto. La vittima, una 26enne di età, fu ben presto presa da uno stato di ansia e paura, a causa delle condotte del suo ex, temendo seriamente per la propria incolumità. L'ultima denuncia ai carabinieri arrivò proprio dopo aver scoperto l'entrata furtiva dell'ex in casa sua, con le tracce ben visibili del suo passaggio e dei messaggi, gli ennesimi, che l'imputato aveva lasciato per recuperare quel rapporto. La posizione del 33enne è ora al vaglio del gip, prima della fissazione del processo.

