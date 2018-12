Venerdì 14 Dicembre 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 14-12-2018 10:28

Un autotrasportatore di Nocera Inferiore è stato stato ucciso mentre stava consegnando un carico di finocchi al mercato ortofrutticolo di Molfetta in provincia di Bari. E' successo la scorsa notte sulla statale 16 all'altezza di San Ferdinando di Puglia, direzione Bari. L'uomo, Luigi Bruno Battipaglia, 48 anni, era a bordo del suo automezzo quando sarebbe stato avvicinato da un'auto a bordo della quale vi erano alcune persone che hanno sparato un colpo di fucile caricato a pallettoni probabilmente nel tentativo di rapina. Battipaglia è stato colpito in pieno volto. Per lui non c'è stato niente da fare. Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno ascoltato alcune persone per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto.