Venerdì 12 Aprile 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È primavera anche per i beni archeologici della Campania: per un sito che torna accessibile, un altro regala ritrovamenti inediti. È il caso di Villa Arianna a Stabia, che la mattina del 16 aprile riapre al pubblico, dopo la chiusa forzata di ottobre in seguito ai danni causati dal maltempo che aveva minato la copertura moderna dell'atrio; e quello di Paestum dove una nuova campagna di scavi, conclusa due giorni fa, sta portando a datare ai secoli IV e III a.C. ovvero più avanti nel tempo rispetto a quanto si credesse finora - l'enigmatica «casa dei sacerdoti», l'edificio che sorge nei pressi del tempio di Nettuno. Insomma, si prova a parlare di una «seconda vita» del santuario greco.