Via i container Covid dall'ospedale di Polla: la rimozione accolta con applausi

Momento storico e luce in fondo al tunnel sempre più vicina. Questo rappresenta quanto avvenuto nel pomeriggio all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Sono stati rimossi, infatti, i container, prestati da un imprenditore di Palomonte e utilizzati durante la prima fase Covid per ospitare i pazienti sospetti “positivi” in arrivo all’ospedale di Polla. Un ulteriore segnale che l’emergenza è quasi alle spalle. I container arrivano al presidio ospedaliero di Polla, grazie alla generosità dell’imprenditore di Palomonte, lo scorso 24 marzo 2020. Due moduli prefabbricati, utilizzati al posto delle tende pre-triage per ospitare i sospetti pazienti positivi al Coronavirus. Strutture necessarie per affrontare anche le rigide temperature del periodo che non lasciavano tregua ad operatori sanitari e pazienti. La rimozione delle due strutture, avvenuta con l’intervento della ditta “Menafra”, accolta con applausi, è un momento di - si spera - non ritorno, verso la fine dell'emergenza.