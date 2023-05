Oliveto Citra, i dipendenti di Mutti ed il Wwf raccolgono 340 chili di rifiuti

Migliorare le condizioni di pulizia di alcune aree del territorio, ma anche e soprattutto operare un gesto di cura e sensibilizzazione nei riguardi dell’ambiente, scendendo concretamente in campo. Questo l’obiettivo dell’iniziativa avviata dai dipendenti dello stabilimento Mutti di Oliveto Citra che, insieme all’amministratore delegato, Francesco Mutti, e alla presenza del sindaco della città di Oliveto Citra, Carmine Pignata, hanno dedicato parte della mattinata di oggi alla pulizia di alcune zone verdi nella Valle del Sele, contribuendo a rimuovere 340 kg di rifiuti dall’ambiente. L’iniziativa si è svolta con il supporto dei volontari di Wwf Italia, partner con il quale Mutti collabora dal 2010.

«Prenderci cura dell’ambiente è parte integrante del nostro fare impresa. La crescita importante e costante del Gruppo non può prescindere dal nostro desiderio di prenderci cura, quotidianamente, di ciò che è vicino a noi», dichiara Francesco. «Una giornata di sensibilizzazione dedicata all'ambiente e un'iniziativa concreta per coinvolgere direttamente i dipendenti, a difesa di un territorio vicino all'azienda. Questa è solo l’ultima delle attività svolte con Mutti che, in questi anni di collaborazione, ha confermato la propria attenzione verso l’ambiente», commenta Eva Alessi, responsabile sostenibilità del Wwf Italia.