Martedì 21 Maggio 2019, 14:20

Brutta avventura per un panettiere ieri sera ad Eboli. Il commerciante mentre stava per chiudere la sua panetteria, a Santa Cecilia, frazione di Eboli, è stato colpito alla testa con un corpo contundente da due uomini che molto probabilmente volevano entrare nell'esercizio commerciale e rubare l'incasso. I malviventi, che erano attesi in auto da un terzo uomo, sono fuggiti via dopo l'aggressione non mettendo a segno il furto. Il panettiere è stato accompagnato da un congiunto all'ospedale di Eboli dove gli è stata medicata la ferita riportata.