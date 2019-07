Lunedì 15 Luglio 2019, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'A2 del Mediterraneo continua a essere strada di paura nelle ultime ore. Dopo gli incidenti di ieri sera a Pontecagnano e Battipaglia, altri incidenti questa mattina. Due sempre a Pontecagnano e ora un camion in fiamme tra gli svincoli di Atena Lucana e Sala Consilina in direzione sud con la cabina in fiamme. Salvo per miracolo il conducente anche grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale di Sala Consilina.