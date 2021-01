Un petardo è stato esploso contro uno dei parcometri installati dal gruppo RTI-Gallo a Corso Italia, danneggiandolo. Ignoto l'autore del gesto. Da alcune settimane la società, che ha preso in gestione la sosta su strisce in blu per 20 anni, ha iniziato a montare i dispositivi ma il pagamento dei ticket resta sospeso fino al 1 febbraio. A causa della carenza di documenti, che devono essere approvati dall'amministrazione Ferraioli. Mentre il Comune dal 16 novembre non intasca più i proventi della sosta, rischiando il danno erariale, come ha evidenziato il ragioniere capo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA