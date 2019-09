Mercoledì 4 Settembre 2019, 09:38

NOCERA INFERIORE. Pigna cade da un albero e distrugge un'utiliaria. E' accaduto ieri mattina, all'interno del perimetro del Tribunale di Nocera Inferiore. La vettura ha riportato danni notevoli. Al suo interno non vi era nessuno, ma l'episodio desta allarme perchè non è la prima volta che avviene un fatto del genere. Nel giardino interno della cittadella giudiziaria, specie dal lato della sezione penale, più volte si è registrata nel periodo estivo la caduta di pigne sulle auto ferme in sosta, di proprietà di funzionari e magistrati. Il personale della vigilanza addetto alla sicurezza ha comunicato il fatto al Comune, specie in ragione della manutenzione del verde pubblico, per poi delimitare l'area con un nastro rosso e bianco. Utile a segnalare alle persone di passaggio il pericolo. Le auto vicine sono state fatte spostare e messe in sicurezza. Poi la conta dei danni, da parte del titolare dell'auto, un dipendente. Due anni fa toccò a quella di un magistrato, con una pigna che cadendo dall'albero, distrusse buona parte del parabrezza. Il periodo era lo stesso, con l'approssimarsi dell'avvio delle udienze e la fine dell'estate. I sindacati riferiscono che è stato già richiesto al presidente del Tribunale di garantire una maggiore sicurezza, all'interno della cittadella. Presso il settore civile, ad esempio, è stata segnalata da più persone la presenza di topi, con un intervento di derattizzazione effettuato nelle scorse settimane. La pigna, invece, anche stavolta è finita su di un'auto. "Ma se ci fosse stata una persona al posto dell'utilitaria, non oso immaginare le conseguenze. Bisogna intervenire quanto prima per garantire la sicurezza di tutti", ha detto un dipendente.