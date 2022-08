Positano, cadono pietre sulla statale 163: nuovo restringimento di carreggiata

Il maltempo in Costiera Amalfitana ha rischiato di creare disagi anche alla circolazione stradale. In particolare a Positano, dove lungo un tratto della statle 163 amalfitana, sono venuti giù diversi massi in seguito alle bombe d'acqua di questi giorni.

Solo per fortuna la principale arteria che collega i comuni della Costa d'Amalfi, nel tratto interessato e localizzato alle porte di Positano, non è stata chiusa al traffico. L'interruzione è stata evitata con un restringimento della carreggiata mediante l'apposizione di new jersey.

APPROFONDIMENTI IL DISSESTO Amalfi, la verità dalla perizia sulla frana: un albero di... LA FRANA Amalfi frana: pronti 9 milioni di euro per le aree a rischio ma... LA FRANA Amalfi, frana sulla statale amalfitana: evacuate quattro persone...

Sul posto questa mattina insieme con il sindaco di Positano e i cantonieri dell'Anas anche i Vigili del Fucoco che hanno eseguito una serie di verifiche. Una ditta incaricata dall'ente proprietario della strada si è occupata dell'apposizione dei new jersey che delimitano la roccia dalla quale si sono staccate le pietre.