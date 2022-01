Pregiudicato non ritorna in carcere dopo il permesso: arrestato dai carabinieri

Pregiudicato non rientra in carcere a Ferrara dopo il permesso premio e viene arrestato dai carabinieri a Giffoni Valle Piana. L'episodio è accaduto nelle ultime ore e i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno arrestato un pregiudicato, 48enne ebolitano, che dopo un permesso premio non è ritornato al carcere di Ferrara. Il malvivente si è nascosto a casa della sorella a Giffoni Valle Piana dove è stato arrestato per il reato di evasione e poi è stato accompagnato alla casa circondariale di Poggioreale.