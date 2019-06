Domenica 2 Giugno 2019, 12:30

PAGANI - Sarà processato per appropriazione indebita un 35enne di Pagani, accusato di aver intascato il denaro e gli incassi destinati ad una società di scommesse, impegnate nel settore del gioco online, per risultati sportivi, match ed eventi di ogni sorta. Secondo denuncia, l'uomo avrebbe prelevato sistematicamente soldi, nelle sue vesti di esercente. Dopo aver concluso con la società in questione un contratto di ricevitoria di scommesse, per l'attivazione delle offerte di gioco alla clientela, si sarebbe appropriato del denaro poi incassato. La somma contestata è di circa 16mila euro, individuati quali utili conseguiti attraverso la raccolta settimanale del gioco. L'uomo avrebbe omesso di rigirare e versare il denaro, risultato dell'introito degli scommettitori. I giocatori andavano a scommettere, quotidianamente, versando le commesse con la loro puntata, riversando il denaro nelle casse del punto vendita di Pagani. Ma il titolare, invece di versare per legge la quota alla società presso la quale aveva stipulato il contratto, intascava tutto. «Gli utili - come si legge nell'imputazione - conseguiti quali raccolta settimanale ufficiale di gioco non venivano trasferiti come previsto. La società non riceveva le somme detenute a titolo di deposito temporaneo».Ma per l'uomo non c'è solo questa accusa, ma anche una seconda: l'allibratore si sarebbe infatti appropriato anche delle apparecchiature concesse in comodato. In particolare, di attrezzature audiovisive ed informatiche, appartenenti alla stessa società, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. Gli episodi contestati risalgono al 2015. L'indagine, ora conclusa, si è definita con la citazione a giudizio per l'imputato, che sarà processato dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore.