Domenica 23 Settembre 2018, 14:30

Sono terminate alle 4,30 di questa mattina le prove di carico a cui è stato sottoposto il viadotto Gatto di Salerno. Indagini strutturali programmate dall'amministrazione comunale ancor prima della tragedia di Genova e che serviranno a monitorare il livello di sicurezza del ponte che collega la zona portuale con lo svincolo autostradale. I controlli, iniziati alle 18 e proseguiti per circa dieci ore, hanno interessato le sei campate maggiormente sollecitate dal peso dei veicoli che quotidianamente percorrono il viadotto.«Serviranno circa quindici giorni per elaborare i dati», ha spiegato l'assessore alla Mobilità e all'Urbanistica del Comune di Salerno, Mimmo De Maio che, insieme al sindaco Enzo Napoli, ha seguito da vicino il lavoro dei tecnici. «Per correttezza - ha affermato - attendo l'ufficialità dello studio ma sinceramente sono fiducioso. Da una prima interlocuzione abbiamo ricevuto indicazioni che già avevamo e che ci consentono di essere ottimisti. Ma attendiamo l'ufficialità. Mi preme ringraziare tutti perché il dispositivo traffico ha funzionato alla perfezione, evitando disagi per i cittadini». I dati, dopo l'elaborazione, saranno consegnati all'Amministrazione che valuterà se siano necessari interventi. Tra le ipotesi al vaglio c'è la possibilità di monitorare in maniera stabile e continuativa il viadotto Gatto.