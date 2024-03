Pusher minorenne sorpreso dai vigili con un panetto di hashish

Operazione antidroga a Battipaglia. Gli agenti della polizia muncipale, diretti dal generale Ciriaco Fausto Troisi e dal vicecomandante Domenico Di Vita, hanno sorpreso un ragazzo minorenne in piazza Nenni in possesso di un panetto di hashish. La droga è stata posta sotto sequestro e il ragazzo è stato deferito. Ulteriori controlli sono stati effettuati dalla polizia muncipale nella villa comunale di via Domossola, luogo frequantato da spacciatori e clienti.