Venerdì 19 Aprile 2019, 15:23

Un chilogrammo di marijuana trovato dalla polizia nell'abitazione di un pusher e in un casolare abbandonato alla periferia di Battipaglia. I poliziotti hanno arrestato il pusher, 43enne pregiudicato battipaglise, che ieri sera è stato fermato ad un posto di blocco ed è apparso molto agitato tanto da insopettire gli agenti. Durante la perquisiione a casa del pusher, i poliziotti del commissariato di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, hanno rinvenuto e sequestrato la marijuana già pronta per essere venduta. In un casolare utilizzato dal malvivente i poliziotti hanno rinvenuto altri stupefacenti del peso complessivo di un chilogrammo subito sequestrati dagli uomini in divisa.