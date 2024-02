Ragazza rapinata per strada: malvivente fugge con lo smartphone

Disavventura la scorsa notte per una ragazza a Battipaglia mentre camminava per strada. Un malvivente ha minacciato la ragazza e le ha sbarrato la strada riuscendo ad impossessarsi dello smartphone e poi è fuggito via. Sull'episodio, accaduto poco lontano da piazza Amendola, indagano gli agenti del commissariato di Battipaglia che sono interventui tempstivamente ed hanno individuato l'autore della rapina.