Scafati, raid in sala giochi, clienti rapinati di soldi e cellulari

Una banda di malviventi ha rapinato una sala giochi a Scafati, la notte scorsa.

L'episodio è oggetto di un'indagine dei carabinieri della tenenza locale, che lavorano nella zona del centro commerciale "Plaza", dove è avvenuto il colpo. All'interno dell'attività commerciale - trascorsa la mezzanotte - c'erano pochi clienti.

La banda era armata di pistole, a quanto pare. Chi era presente è stato, dunque, costretto a consegnare oggetti personali, portafoglio e denaro contante, oltre che telefoni cellulari. I rapinatori sono poi fuggiti a bordo di un'automobile, ferma in sosta all'esterno, con motore acceso.

Un episodio che preoccupa e che è ora al vaglio delle forze dell'ordine. Sono state acquisite le telecamere di videosorveglianza della zona e dell'attività, per tentare di raccogliere elementi utili per individuare gli componenti della banda. Resta, tuttavia, l'emergenza criminalità nell'Agro nocerino. Giorni fa, ad Angri, in via Orta Longa sono stati svaligiati due appartamenti da una banda di ladri.