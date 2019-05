«Non abbiamo assolutamente condiviso la scelta di tenere la regata di sabato 1° giugno soprattutto perché maturata soltanto il 17 aprile. Fatto, questo, mai accaduto prima nella storia del Palio. Questa circostanza ci ha costretto, ad un solo mese dalla manifestazione, a dover cambiare buona parte dell'equipaggio che sino a quel momento si stava allenando per disputare la gara. Costringe inoltre il nuovo equipaggio che gareggerà a Venezia ad avere pochissime uscite in mare per trovare il giusto 'assieme' in barca. Nonostante tutto, sono certo che gli atleti che difenderanno i colori di Amalfi daranno comunque il massimo. Per questo motivo invito tutti gli amalfitani e gli appassionati della Regata Storica a partecipare alla cerimonia di presentazione degli atleti per far sentire il calore della città al nostro equipaggio che si terrà giovedì 23 maggio al Comune». Così il sindaco di Amalfi Daniele Milano in vista dell'appuntamento con il Palio delle Repubbliche marinare che si terrà a Venezia sabato 1 giugno.

Lunedì 20 Maggio 2019, 19:37

