Sabato 2 Marzo 2019, 14:02

Ruba un televisore donato alla pediatria dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, individuato e denunciato per furto. Il televisore era stato consegnato qualche tempo fa al reparto da parte dell'associazione «Noi donne soprattutto», nuovo e ancora imballato, per essere installato in occasione della cerimonia programmata per ieri, venerdì 1 marzo. Nei giorni scorsi, l'apparecchio, di 74 pollici e del valore di circa 4.000 euro, era stato misteriosamente trafugato, mentre si trovava ancora imballato all'interno del reparto di pediatria.Dopo la denuncia del furto, gli agenti del commissariato sezionale Torrione, in servizio presso il drappello ospedaliero, immediatamente si prodigavano nelle indagini, attraverso l'audizione di fonti confidenziali, la verifica incrociata dei dati di tutti i visitatori dei piccoli pazienti, ricoverati o recentemente dimessi, e, con l'ausilio del personale di vigilanza, la visione di tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni. A seguito di tale paziente attività si è giunti al recupero della refurtiva, ancora imballata, che è stata restituita al primario, con grande soddisfazione del personale medico, paramedico e dei piccoli pazienti. Il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria.