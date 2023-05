Salerno, ancora violenze in carcere: lite tra reclusi e sputi agli agenti

Un nuovo episodio di violenza all’interno della Casa circondariale di Salerno: lo denuncia il Sindacato autonomo Polizia Penitenziaria. Donato Capece, segretario generale del Sappe, spiega quanto avvenuto: «Nella mattinata di oggi, alle ore 13 circa, due detenuti di origine extracomunitaria si sono resi autori di un violento litigio. Una volta che i due reclusi sono stati separati grazie al lodevole intervento del personale in servizio, uno dei due, ancora insanguinato, ha continuato ad aggredire verbalmente, con frasi ingiuriose e minacce, il personale di polizia penitenziaria, sputando ripetutamente contro alcuni di loro».

Carcere di Bellizzi: detenuti contro agenti

Capece esprime vicinanza e solidarietà ed ha parole di apprezzamento per il personale che lavora a Salerno: «Le donne e gli uomini della polizia penitenziaria che svolgono quotidianamente il servizio nel carcere salernitano lo fanno con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità in un contesto assai complicato per l'esasperante sovraffollamento.

Ma servono urgenti provvedimenti per frenare una situazione operativa che è semplicemente allarmante».