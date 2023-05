Salerno, saggio di danza e passo d'addio all'Augusteo

Inquieto e sentimentale, così viene definito dalla critica Petr Il’ic Čajkovskij. Così proveranno a raccontarlo sabato 27 maggio 2023, dalle ore 20, sul palco del Teatro Augusteo a Salerno le ballerine di DanzAmì, diretta da Roberta Dipino e Ketty Lanzara, senza dimenticare quel mondo fiabesco e fantastico che per il musicista russo ha rappresentato una vera e propria evasione. «Quest’anno più che scegliere un tema o un balletto, abbiamo voluto studiare l’autore, entrare in punta di piedi nel suo mondo - scrive nelle note di presentazione l’insegnante Roberta Dipino - Lo abbiamo fatto lavorando sui tre balletti che hanno saputo trasformare la danza classica e che continuano a mantenere intatta nel tempo la loro bellezza basata su linee essenziali e un’intima dolcezza».

Quattro sono le diplomande che calcheranno le tavole per il passo d’addio: Maria Cantillo, Eleonora Merola, Emma Paola Romano e Rosanna Vasaturo. Per entrambi i balletti in scena ci saranno le allieve dei corsi inferiori e superiori di danza classica e la partecipazione straordinaria dei ballerini Luigi Pagano e Francesco Minichino. Roberta Dipino, Ketty Lanzara e Simone Centanni hanno firmato anche la coreografia di Alice nel paese delle meraviglie che avrà in scena i corsi inferiori di danza moderna, danza contemporanea e hip hop. La seconda parte dello spettacolo sarà dedicata alla danza moderna e contemporanea con le coreografie di Ketty Lanzara e Antonello Apicella. Con la partecipazione straordinaria di Anita D’Amico. Insegnanti: Roberta Dipino, Ketty Lanzara, Virna Prescenzo e Simone Centanni. Maestri ospiti: Antonella Iannone e Antonello Apicella. Collaboratrice, Sonia Ripa.