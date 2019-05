CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Maggio 2019, 13:00

«Fino all'ultimo respiro della mia vita lotterò per dimostrare la verità». Ha il volto provato ma si dice «resiliente» e convinta che la sua battaglia non finirà con una condanna confermata in Cassazione. Paga per il suo ruolo di preside, di rappresentante dello Stato in una comunità, quella di Sapri, che l'ha sempre considerata una dirigente scolastica in gamba e destinata a fare carriera. Franca Principe, preside del liceo Pisacane di Sapri, è a Salerno il giorno dopo il verdetto della Cassazione, che ha respinto il suo ricorso contro la condanna comminatale per il ferimento di un alunno. Era il 7 luglio del 2011, quando un giovane di Torre Orsaia cadde nel vuoto a causa del cedimento del lastricato solare dell'istituto durante una sessione di esami di maturità. La preside Principe è stata condannata in primo e secondo grado di giudizio perché rappresentante legale dell'edificio dove avvenne l'incidente. Quel maledetto giorno la Principe, pur essendo presidente di esame di stato in un'altra scuola, pagò per il suo ruolo di preside. Oggi è provata ma lucida. «Sono una resiliente», dice.