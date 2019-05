CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ordine degli Avvocati, si potrebbe andare al voto prima dell'estate. Nel corso di una riunione serale, quella di lunedì esattamente, sono state chiuse due liste che faranno capo al presidente uscente Amerigo Montera. Montera, sfidando il decreto sulla ineleggibilità per chi ha già svolto il secondo mandato - in linea con la sentenza della Corte di Cassazione dello scorso dicembre -, si ricandida. I beninformati dicono che dalla bocca del presidente non è mai uscita alcuna affermazione sulla differenza tra ineleggibilità e incandidabilità ma il principio che è alla base della sua decisione è questo: nel decreto si parla di ineleggibilità e non incandidabilità, concetti diversi. Dunque: Montera può essere candidato ma non può essere eletto, tecnicamente. Quindi, se sarà eletto, decadrà soltanto se qualcuno andrà a contestare la votazione. Se no svolgerà regolarmente il proprio mandato.