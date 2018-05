Salerno, neonato ustionato durante il bagnetto in ospedale: è grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 29 Maggio 2018, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 09:11

Le puericultrici gli fanno il bagnetto dopo il parto e resta ustionato dall'acqua bollente. E' quanto accaduto al nido del Ruggi, dove un neonato ha riportato ustioni sul 50 per cento del corpicino dopo il lavaggio dalla vernice caseosa, il rivestimento lubrificante, costituito essenzialmente da protidi che, nel corso della gravidanza, protegge il feto dal liquido amniotico e che potrebbe macerarne la cute. Il piccolo è stato trasferito al Cardarelli di Napoli e non dovrebbe essere in pericolo di vita.Sulla vicenda anche la direzione generale ha immediatamente avviato le procedure del caso per individuare i responsabili e procedere alle eventuali sanzioni necessarie. Attimi di grande tensione e preoccupazione al nido di via San Leonardo ieri mattina. Come da prassi, dopo il parto, le operatrici hanno provveduto ad effettuare il bagnetto a un neonato da poco venuto alla luce. Qualcosa però, questa volta, è andato storto. Il piccolo, da subito, ha mostrato strane reazioni sulla cute. In un primo momento si era ipotizzata una manifestazione allergica. Dalla successiva visita effettuata dal chirurgo pediatrico è risultato chiaro, invece, che il neonato aveva riportato ustioni su buona parte del corpicino, provocate dall'acqua troppo calda utilizzata durante il bagnetto. Da qui il trasferimento al Cardarelli di Napoli, dove è presente specializzato a trattare casi del genere.