Calci e pugni per allontanarlo dal locale notturno nel quale cercava di entrare, in tre si fiondano addosso a un ragazzino palesemente fuori controllo. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, all'esterno di un noto locale notturno della zona orientale di Salerno, recentemente chiuso per alcune irregolarità e poi riaperto.A raccontare l'accaduto non è una segnalazione alle forze dell'ordine o la narrazione di un testimone ma un video che mostra la violenza cieca che avrebbe potuto avere un epilogo ben peggiore.