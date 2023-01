Sapri, scuole e cimitero chiusi domani per l'allerta meteo: il provvedimento del sindaco

Scuole chiuse a Sapri. A seguito dell'allerta meteo arancione emessa dalla centrale regionale di Protezione Civile Regione Campania Soru, il sindaco di Sapri (Salerno) Antonio Gentile ha emesso ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del comune per la giornata di domani, martedì 17 gennaio.

Nello stesso provvedimento, il primo cittadino ordina anche la chiusura del cimitero, la sospensione delle attività non istituzionali presso le strutture comunali nonché il divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento, in prossimità dei canali e nelle immediate vicinanze delle aree del lungomare.