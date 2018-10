Sassi contro un treno fermo a Nocera Inferiore, nel mirino gruppo di giovani

Lunedì 22 Ottobre 2018, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA INFERIORE. Sassaiola contro un treno a Nocera Inferiore, sul caso indaga la polizia di stato. L'episodio si è registrato sabato sera, a ridosso di un treno partito da Napoli e diretto a Salerno, in sosta nel comune dell'Agro nocerino. Erano quasi le 11 di sera quando un gruppo di giovani, i cui componenti sono in corso d'identificazione, avrebbero preso a colpire il convoglio con delle pietre raccolte nei pressi della stazione di Nocera Inferiore. Non si sono registrati particolari danni nè alcun viaggiatore sarebbe rimasto ferito, secondo quanto accertato dalla polizia di Stato e dalla Polfer di Napoli. La segnalazione è stata lanciata dal capotreno. Quando gli agenti sono giunti in stazione, il gruppo di giovani si era già dileguato. Le indagini mirano ora all'identificazione di tutti i componenti, con il supporto possibili delle telecamere di sorveglianza. Non si esclude che chi si sia reso artefice della sassaiola, sia ripartito con un altro treno, invece che dileguarsi all'esterno della stazione. L'indagine viene condotta dalla polizia che procede per il reato di danneggiamento.