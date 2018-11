Scafati, sacchetti di spazzatura in esposizione sul muretto del canale Bottaro

Lunedì 5 Novembre 2018, 15:52

Sacchetti dell'immondizia disposti in fila, in esposizione, sul muretto del canale Bottaro, in via Zara. E' lo spettacolo tragicomico che si è presentato sabato mattina agli occhi di chi si è trovato a transitare in quella strada, in pieno centro cittadino. C'era un pò di tutto incolonnato sul muretto che delimita il corso del canale in quella zona: sacchetti pieni di immondizia di diverse dimensioni, piatti e bicchieri di plastica, cassette in legno per alimenti. C'è chi sostiene che la spazzatura sia stata sistemata in quel modo da alcuni cittadini semplicemente per evitare che, accumulata lungo la strada, potesse ostruire le catidoie, impedendo il defluire dell'acqua piovana. Un modo, insomma, per evitare che la zona si allagasse. In ogni caso i sacchetti sarebbero stati "diversamente" depositati perchè non erano stati ritirati il giorno prima dagli addetti della società Acse, l'azienda comunale che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.