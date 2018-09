Un uomo di 37 anni di San Giovanni a Piro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 18 nel tratto che attraversa il territorio comunale di Vibonati. Il 37enne era in sella ad uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un pick-up. A seguito dell'impatto tra i due veicoli, il 37enne è stato sbalzato violentemente per terra. Immediatamente soccorso, l'uomo è stato trasportato al vicino ospedale di Sapri i cui sanitari si sono riservati la prognosi. Sul posto dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Sapri.

Venerdì 28 Settembre 2018, 13:22

