PAGANI. È stato un petardo fatto esplodere quasi certamente per scherzo, da una persona che lavora al mercato ortofrutticolo Nocera-Pagani, a far poi scoppiare un incendio all'interno della struttura. A scoprirlo sono stati i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno denunciato l'uomo a piede libero per danneggiamento. L'uomo avrebbe fatto esplodere, per poi causare - non volontariamente - un incendio del quale lui stesso non si era accorto. L'incendio aveva sfiorato diverso materiale altamente infiammabile, creando comunque non pochi disagi all'interno di uno degli stand. L'uomo è stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza della struttura, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ad accorgersi delle fiamme erano stati gli addetti alla vigilanza interna. A prendere fuoco delle casse in legno che contenevano meloni, che erano state precedentemente scaricate in mattinata e sistemate dinanzi a tre stand. Sul posto erano giunti in pochi minuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e spegnere l'incendio. La zona poi era stata messa in sicurezza per il resto della giornata e bonificata, per permettere rapidamente la ripresa delle attività. Poi erano stati spicconati i cornicioni pericolanti, danneggiati dalle fiamme. Esigui i danni, con un vetro in frantumi e un impianto elettrico di uno stand andato fuori uso. © RIPRODUZIONE RISERVATA