Nell’ambito di specifiche attività di controllo volte al contrasto delle pratiche illecite nel settore agroalimentare e gestione del ciclo dei rifiuti, i militari della stazione carabinieri forestale di Montesano sulla Marcellana hanno verificato i requisiti di un’azienda lattiero-casearia.



Il controllo, condotto con l’ausilio di personale dell’Asl e dell’ispettorato centrale repressioni frodi di Salerno, ha fatto emergere la circostanza che il caseificio, destinatario di un provvedimento di chiusura emesso dall’Asl nel 2017 per carenze igienico-sanitarie, non aveva ottemperato al provvedimento e si presentava infatti in carenza di adeguamento alle prescrizioni ed in violazione delle norme igienico-sanitarie.



I militari hanno inoltre accertato che i rifiuti prodotti dall’attività venivano sversati su di un suolo adiacente su cui hanno anche trovato vasche esterne di raccolta.



All’esito dei controlli hanno posto sotto sequestro penale i macchinari e l’intera struttura adibita ad opificio per la produzione di latticini, nonché le vasche esterne di raccolta dei reflui ed il fondo adiacente. Sequestrati inoltre circa 450 kg di prodotti lattiero-caseari e 17 quintali di latte, prodotti presso la struttura ed in pessimo stato di conservazione, e circa 40 kg di prodotti finiti in via di consegna ed altri 20 kg tempestivamente ritirati dal mercato.



Denunciate a piede libero due persone responsabili a vario titolo dell’attività illecita per carenze igienico-sanitarie e di smaltimento di rifiuti. © RIPRODUZIONE RISERVATA