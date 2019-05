Venerdì 3 Maggio 2019, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polemiche in Basilicata, alla festa di San Giuseppe a Barricelle in provincia di Potenza, per uno sponsor quanto meno particolare: quello di un sexishop. Tra gli sponsor sui manifesti, infatti, ecco spuntare il sexishop che ha sede nel Vallo di Diano. Sacro e profano si sono così mescolati su un manifesto e hanno dato vita alla polemica.