Mercoledì 7 Novembre 2018, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 22:00

Una profonda crepa è apparsa sul cavalcavia di via Dodecapoli Etrusca che da via Canale, superata la linea ferroviaria, conduce in via Rea in pieno centro a Nocera Inferiore. Il ponte sovrasta un parcheggio ed un parco giochi. La crepa, fotografata da un automobilista, è stata pubblicata sui social diventando in pochi minuti virale. Sul cavalcavia, che è stato realizzato oltre 30 anni fa dall'azienda ferroviaria statale a ristoro per la chiusura di passaggi a livello e la costruzione di sottopassaggi pedonali, transitano ogni giorno migliaia di automezzi tra cui autobus e camion. Dal Comune hanno fatto sapere che non è l'unica fessura. E' stata causata dalla rottura dell'asfalto in corrispondenza dei giunti e che, quindi, non compromette la staticità del ponte. Altre crepe simili ci sono sui cavalcavia Mancusi e Gabola, strutture identiche a quella di via Dodecapoli Etrusca.