Si finge funzionario di banca e convince donna a trasferire i suoi soldi: 54enne verso il processo

Rischia il processo con truffa consumata a danno di un'ignara correntista un 54enne di Pagani, incensurato, chiamato a rispondere di un raggiro via telefono, dove si finse un funzionario di banca. Secondo le accuse, ora al vaglio del gup, l'uomo avrebbe effettuato una telefonata alla vittima, contattandola prima con un sms e poi chiacchierandoci in modo formale. Alla donna spiegò che vi era stato un tentativo di accesso abusivo al suo conto bancario. Qualcuno, in sostanza, aveva effettuato un bonifico verso l'estero, il tutto a sua insaputa. Era il 30 luglio 2020. Il raggiro, con l'utilizzo di un numero verde per mascherare l'operazione, riguardava 950 euro spariti dal conto, secondo quanto disse il finto funzionario di banca. Il 54enne, secondo le accuse, aveva prospettato alla correntista una truffa - del tutto inventata - da risolvere però con una sola azione. L'imputato invitò la vittima a seguire le sue istruzioni, quando in realtà quelle stesse istruzioni miravano allo stesso raggiro. La donna, a quel punto, trasferì i soldi dal suo conto della filiale di una banca a Cava, intestando tutto al 54enne. La Procura di Nocera contesta all'imputato anche l'aggravante di circostanze di luogo e tempo, al punto di ostacolare la privata difesa della vittima. La Procura di Nocera, dopo la denuncia presentata dalla donna ai carabinieri di Pagani, raccolse elementi utili all'individuazione del sospetto, attraverso dati sulle telefonate e movimenti bancari. Chiedendo, ora, il rinvio a giudizio con l'accusa di truffa aggravata.

