Maxi-frode sui prodotti petroliferi, giù dal balcone per evitare l'arresto

Frode da oltre 127 milioni di euro su prodotti petroliferi, in manette un latitante pluripregiudicato di Pagani che, per tentare di sfuggire all'arresto, si è lanciato dal balcone dell'appartamento in cui si nascondeva. Francesco D'Auria, 44 anni, è ora piantonato in ospedale. I finanzieri della compagnia di Scafati lo hanno scovato in una palazzina di via Mangioni. Nei suoi confronti le fiamme gialle, coordinate dal capitano Raffaele Pezone,...

