Lunedì 1 Ottobre 2018, 06:40

BATTIPAGLIA - Hanno effettuato acquisti con banconote false e sono stati denunciati dai carabinieri. L’episodio è accaduto sabato mattina tra i negozi del centro di Battipaglia. Una coppia di giovani, un uomo e una donna, ha fatto acquisti di capi di abbigliamento in almeno tre negozi di via Mazzini, spendendo circa 500 euro. Tutto è filato liscio fin quando i negozianti hanno controllato le banconote utilizzate dai giovani per pagare la merce acquistata ed hanno scoperto che erano false. Nel frattempo, però, la coppia era già lontana ma i commercianti non si sono persi d’animo ed hanno allertato i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Erich Fasolino. I carabinieri grazie alle telecamere che sono posizionate nelle attività commerciali ed hanno immortalato i truffatori sono riusciti ad identificarli e a denunciarli. Nel frattempo, le banconote false sono state poste sotto sequestro dai militari.