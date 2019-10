Giovedì 3 Ottobre 2019, 09:09

MERCATO SAN SEVERINO. Rischia di finire sotto giudizio, con l'accusa di stalking, una donna di Nocera Inferiore, 44enne, attesa dall'udienza preliminare, perchè avrebbe perseguitato e ingiuriato un poliziotto. Secondo le accuse mosse, l'indagata avrebbe minacciato pesantemente la vittima, con parole riportate per intero nel capo d'imputazione. «Ti faccio passare tanti guai da farti togliere quella sporca divisa che indossi». L'uomo era in servizio presso la questura di Salerno, finito nel mirino della donna per motivi del tutto personali, legati presumibilmente alla relazione dello stesso con un’altra donna. La 44enne fu denunciata e poi indagata dalla procura, che ne ha ora chiesto il rinvio a giudizio. Per la parte offesa, secondo denuncia, a seguito di un periodo continuo di episodi del genere, erano subentrate ansia e paura, per la sua incolumità e quella dei suoi cari, a causa proprio dei comportamenti di chi l'avrebbe perseguitato. I fatti contestati cominciarono a partire dal 2017. Tre gli episodi in particolare, di cui risponde l'indagata. In un caso, avrebbe seguito più volte l'uomo nell'area parcheggio di una palestra, ingiuriando il poliziotto e minacciandolo che prima o poi lo avrebbe investito con l'auto. A seguire, nuove minacce espresse per strada, anche stavolta di morte, con la promessa di punizione da far eseguire a qualche "amico". In ultimo, la minaccia all'uomo ma anche alla nuova compagna, sempre dello stesso tenore.