Martedì 26 Marzo 2019, 18:38

I militari della stazione carabinieri forestale di Mercato San Severino, nell’ambito di mirati controlli del territorio rurale, hanno individuato lavori di sbancamento e movimento terra alla località Pastenelle del comune di Baronissi.Percorrendo il versante collinare i militari hanno notato, all’interno di un’area boscata, la realizzazione in corso d’opera e con mezzi meccanici di una strada carrabile di considerevoli dimensioni lunga circa 200 metri per una larghezza media di circa 4 metri.Insospettiti dalla circostanza che i lavori in corso erano realizzati in area percorsa dal fuoco, investita infatti da incendio boschivo nel 2017 e quindi vincolata ex lege e constatato che i lavori di sbancamento hanno comportato modifica sostanziale dell’orografia naturale del versante, i militari hanno condotto immediate indagini per verificare la legittimità dei lavori in corso.Gli accertamenti esperiti hanno messo in luce la circostanza che lo sbancamento realizzato a mezza costa con escavatore meccanico interessa un’area sulla quale insiste il vincolo idrogeologico e che i lavori erano realizzati in assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge. I militari hanno quindi proceduto a sequestrare l’intero cantiere e lo scavatore utilizzato per creare la pista abusiva ed hanno denunciato il fatto e le persone individuate quali responsabili all’autorità giudiziaria.