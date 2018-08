Tamponamento all’uscita autostradale: due feriti e tre auto danneggiate

Lunedì 20 Agosto 2018, 15:56

EBOLI - Tamponamento all’uscita autostradale, ferite due persone, danneggiate tre auto. La coda chilometrica in attesa dei soccorsi ha bloccato il traffico lungo la corsia sud dell’A2. Il tamponamento è stato causato da una distrazione. L’impatto è avvenuto poco prima di mezzogiorno.In zona sono giunte le ambulanze del 118. I due feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Eboli e Battipaglia. Sono fuori pericolo. In zona sono giunte le pattuglie della polizia stradale che hanno registrato i dati dell’incidente.All’uscita autostradale di Eboli si era formata da ore una lunga coda di auto per il flusso dei turisti diretti nel Cilento. Spesso la colonna di auto occupa la corsia dell’autostrada.Gli investimenti promessi dall’Anas non sono ancora arrivati. L’infrastruttura vecchia risulta inadeguata al flusso di traffico turistico notevolmente aumentato negli ultimi anni.